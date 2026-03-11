Un barboncino di nome Aaron è morto dopo essere stato rapito durante un furto e poi lanciato da un’auto nel quartiere Lamarmora di Brescia. La scena si è verificata durante un tentativo di furto, che potrebbe essere collegato anche a un colpo in una casa vicina. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Una vicenda drammatica ha colpito il quartiere Lamarmora di Brescia. Aaron, un piccolo barboncino dal carattere docile, è morto dopo essere stato rapito e gettato da un'auto in corsa da alcuni malviventi. Secondo le prime ricostruzioni, il cane sarebbe stato portato via da via Omassi, probabilmente mentre una banda di ladri stava compiendo un furto in un'abitazione nelle vicinanze. L'animale sarebbe stato preso per impedirgli di abbaiare e attirare l'attenzione durante il colpo. Il racconto della proprietaria. L'episodio risale alla sera di domenica 8 marzo. A ricostruire quei momenti è stata la proprietaria del cane, Viola Sandrini.

© Dayitalianews.com - Brescia, barboncino rapito durante un furto e lanciato da un’auto: muore il piccolo Aaron

