Dallo zaino spunta la merce rubata al supermercato e un coltello | uomo denunciato dai Carabinieri
I Carabinieri di Massa Lombarda hanno denunciato un uomo trovato con merce rubata e un coltello nello zaino. Durante un servizio di controllo, hanno notato una persona sospetta vicino a un supermercato e sono intervenuti. Dallo zaino dell’uomo spuntavano alcuni prodotti rubati e un coltello, portando così alla sua identificazione e denuncia.
Il furto al supermercato si conclude con una denuncia per un uomo. Nel corso di una serie di controlli i Carabinieri di Massa Lombarda sono intervenuti nei pressi di un supermercato dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta. I militari, dopo averlo individuato, hanno.
