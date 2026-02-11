Dallo zaino spunta la merce rubata al supermercato e un coltello | uomo denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Massa Lombarda hanno denunciato un uomo trovato con merce rubata e un coltello nello zaino. Durante un servizio di controllo, hanno notato una persona sospetta vicino a un supermercato e sono intervenuti. Dallo zaino dell’uomo spuntavano alcuni prodotti rubati e un coltello, portando così alla sua identificazione e denuncia.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.