Scritte diffamatorie e minacciose al prof della scuola | denunciati due 18enni

Da parmatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani di 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Fidenza per aver scritto messaggi minacciosi e diffamatori nei confronti di un insegnante della scuola. Secondo quanto riferito, i militari hanno individuato i responsabili e li hanno segnalati alla Procura della Repubblica di Parma, contestando loro reati di minacce aggravate e imbrattamento. La vicenda riguarda atti che si sono verificati recentemente e sono ancora sotto esame.

I carabinieri della Stazione di Fidenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due 18enni ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili di minacce aggravate e imbrattamento. L’episodio, caratterizzato da una violenza verbale esplicita a danno di un docente di un.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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