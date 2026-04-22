Scritte diffamatorie e minacciose al prof della scuola | denunciati due 18enni

Due giovani di 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Fidenza per aver scritto messaggi minacciosi e diffamatori nei confronti di un insegnante della scuola. Secondo quanto riferito, i militari hanno individuato i responsabili e li hanno segnalati alla Procura della Repubblica di Parma, contestando loro reati di minacce aggravate e imbrattamento. La vicenda riguarda atti che si sono verificati recentemente e sono ancora sotto esame.

I carabinieri della Stazione di Fidenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due 18enni ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili di minacce aggravate e imbrattamento. L’episodio, caratterizzato da una violenza verbale esplicita a danno di un docente di un.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Scritte minacciose a Bologna: nel mirino Meloni e LeporeNuove scritte minacciose sono apparse a Bologna, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza e delle tensioni politiche in città. Scritte minacciose contro Frugoli: "Gesto gravissimo, c’è un clima d’odio"Dopo le scritte contro Giorgia Meloni e Bibi Netanyahu, sono apparse sui muri della città anche scritte minacciose contro il capogruppo della Lega in... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ministro Calderone solidarietà agli assistenti sociali vittime di intimidazione. Scritte intimidatorie contro un magistrato durante il processo, indagato un anarchicoIn tasca al ventenne le istruzioni per fabbricare un ordigno. Il procuratore Manotti è da anni sotto scorta per minacce ... ilsecoloxix.it Scritte minacciose contro Frugoli: Gesto gravissimo, c’è un clima d’odioDopo le scritte contro Giorgia Meloni e Bibi Netanyahu, sono apparse sui muri della città anche scritte minacciose contro il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Massa, Filippo Frugoli. Mi ... lanazione.it