Napoli | Nel supermercato di via Diocleziano i furti notturni Carabinieri arrestano due operai

Due operai sono stati arrestati dai carabinieri nel supermercato di via Diocleziano a Napoli, dopo essere stati sorpresi a trafugare merce. L’episodio si è verificato durante le ore notturne a Fuorigrotta, dove i militari hanno fermato i due uomini mentre tentavano di portare via prodotti dal negozio. I carabinieri hanno eseguito il fermo e condotto gli operai in caserma.

