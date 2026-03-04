Furti notturni al supermercato | incastrati due operai addetti alla rifornitura

Due operai addetti alla rifornitura sono stati arrestati a Napoli durante il turno notturno. I carabinieri della stazione di rione Traiano hanno fermato un uomo di 41 anni e un altro di 49, sorpresi mentre caricavano merce appena rubata nelle proprie auto nel supermercato Sole365 di via Diocleziano. L’intervento si è concluso con il loro fermo.

Due operai arrestati per furto nel supermercato Sole365 di via Diocleziano, a Napoli. I carabinieri della stazione di rione Traiano hanno bloccato un 41enne e un 49enne sorpresi a caricare merce appena sottratta nelle proprie auto durante il turno notturno. L’indagine è partita dopo la segnalazione del responsabile dell’area tutela del patrimonio societario della catena Sole365, che aveva notato diversi ammanchi di prodotti nel punto vendita di Fuorigrotta. I sospetti si concentravano sulle ore notturne, quando gli scaffali vengono riforniti. I militari hanno quindi organizzato un servizio di osservazione in borghese nei pressi del supermercato di via Diocleziano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Continui furti di merce nel supermercato Sole 365 a Fuorigrotta: arrestati due operai che rifornivano gli scaffaliI carabinieri, dopo la denuncia di un responsabile dell'azienda, si sono appostati di notte all'esterno del supermercato e hanno sorpreso a rubare i...

Bergamo, tentati furti al supermercato: due indagatiNella giornata di mercoledì 4 febbraio, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute in due supermercati di Bergamo per identificare ed...

Approfondimenti e contenuti su Furti notturni

Furti notturni nel supermercato di via Docleziano: arrestati 2 operaiI sospetti ricadono nella fascia notturna. I militari preparano un servizio ad hoc e, in borghese, si appostano nei pressi del punto vendita. Gli occhi ... napolivillage.com

Assalto notturno a colpi d’ascia al supermercato Italmark di San ColombanoFurto con scasso nel cuore della notte tra giovedì e venerdì all’Italmark di San Colombano al Lambro. Nel mirino dei malviventi il supermercato di via De Gasperi, dove è stata sradicata e portata via ... ilcittadino.it