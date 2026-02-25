Un sospettato di Pesaro è al centro delle indagini dopo due furti distinti. Le forze dell’ordine analizzano le immagini delle telecamere autostradali e le targhe delle auto vicine ai luoghi dei colpi. Il primo episodio riguarda un furto in un negozio locale, mentre il secondo coinvolge un colpo da centomila euro in un punto vendita di elettronica. Le indagini puntano a chiarire se ci sia un collegamento tra i due eventi.

Telecamere autostradali al setaccio e tracciamento delle targhe: per il colpo da centomila euro al MediaWorld le indagini si muovono ormai su scala più ampia, ben oltre i confini pesaresi. Diverso il fronte dei furti minori, dove gli investigatori avrebbero già un sospettato locale su cui si stanno concentrando verifiche e riscontri. Per l’assalto al punto vendita di strada Montefeltro la pista privilegiata resta quella del gruppo organizzato. Dalle immagini si vedono più uomini in azione, almeno tre o quattro, rapidi e coordinati. La modalità, utilizzo di un furgone parcheggiato in zona come ariete, irruzione mirata sui cellulari, fuga immediata, fa pensare a un colpo preparato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Furti, due piste diverse . Per i colpi nei negozi sospettato un pesarese. Mediaworld: banda da fuori

