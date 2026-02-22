Furti di auto e spaccate anche in Abruzzo arrestati tre uomini nelle Marche

Tre uomini di origine romena, di 30, 39 e 44 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Jesi mentre tentavano di rubare un'auto. La banda avrebbe compiuto furti di veicoli e targhe in diverse regioni, tra cui l’Abruzzo, dove alcuni veicoli sono stati trovati smontati. Gli investigatori hanno scoperto che gli uomini pianificavano le loro azioni durante le ore notturne. Le autorità continuano le indagini per chiarire eventuali collegamenti con altri furti nella zona.

Bloccati dai carabinieri di Jesi dopo un colpo a Loreto: indagini in corso su diversi episodi tra Marche e territorio abruzzese Tre uomini di origine romena, di 30, 39 e 44 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Jesi con l’accusa di essere responsabili di diversi furti di auto, furgoni e targhe, alcuni dei quali sarebbero stati compiuti anche in Abruzzo. A riportare la notizia è l’Ansa Marche. Secondo quanto ricostruito, i veicoli rubati sarebbero stati utilizzati per mettere a segno ulteriori colpi, in particolare furti e spaccate ai danni di esercizi pubblici, con obiettivi come slot machine e cambiamonete. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Rubavano auto e furgoni, anche in Abruzzo, per mettere a segno rapine e spaccate: tre arresti nelle MarcheTre uomini di origine rumena, di 30, 39 e 44 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Jesi.

Spaccio di cocaina tra Abruzzo e Marche, 5 uomini arrestati e un ricercato: sequestrati più di chili di sostanzaNell'ambito di un’operazione antimafia, i carabinieri di Alba Adriatica hanno arrestato cinque uomini e ricercato un sospettato, sequestrando oltre un chilo di cocaina tra Abruzzo e Marche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Furti di auto di lusso a Bergamo, Treviolo e Curno: due arresti, veicoli smontati; Coppia di ladri a caccia di auto da rubare al Quartiere Trieste; La banda dello Sperone che rubava auto e poi chiedeva un riscatto fino a 2.500 euro: 9 condanne; La tecnologia aiuta i ladri: nuovo trucco per i furti d'auto.

Furti e danneggiamenti: «Rubate tre auto in due notti». E i cittadini si sfogano sui socialCAVARZERE - Non sembrano essere episodi isolati ma un boom di furti e danneggiamenti che vedono coinvolte diverse auto, alimentando - nel giro di poche settimane - un clima pieno di rabbia e ... ilgazzettino.it

Furti di auto e furgoni per spaccate, tre arrestati dai carabinieri(ANSA) - JESI, 21 FEB - La responsabilità per il furto di un furgone nella notte, verso le 2.30, dal parcheggio interno di una ditta di noleggio di carrelli elevatori con sede a Loreto, ma anche il so ... msn.com

FURTI D’AUTO A SANT’ANGELO Nella giornata di ieri sono state rubate 4 auto, di cui due quartiere Sant’Angelo (una Fiat Panda e una Fiat 500X). Occhi aperti e condividete per avvisare più persone possibile - facebook.com facebook