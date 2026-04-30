Furti acrobatici in appartamenti e in noti locali di Napoli | la polizia arresta due persone

La Polizia di Stato ha arrestato due persone, un uomo e una donna, con un’ordinanza di custodia cautelare. Sono accusati di aver commesso diversi furti e rapine, tra cui alcuni in appartamenti e locali noti della città. Le indagini hanno portato al riconoscimento di questi soggetti come i responsabili di vari episodi criminali di natura predatoria. L’operazione segue un’attenta attività di ricostruzione delle attività delittuose.

Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti, un uomo ed una donna, ritenuti gravemente indiziati di essere gli autori di numerosi episodi di rapine e furti in appartamento.L’indagine, condotta dagli agenti del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, polizia arresta 18 persone per favoreggiamento di immigrazione clandestina e truffaQuesta mattina a Napoli la Polizia di Stato ha arrestato 18 persone gravemente indiziate per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento... Paura per i passanti a Como, aggrediti da due persone senza motivo: la polizia arresta anche un minorenneDue arresti per tentata rapina e resistenza, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto la scorsa notte a Como. Contenuti di approfondimento Furti acrobatici in appartamenti e in noti locali di Napoli: la polizia arresta due personeL’indagine, condotta dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, è scaturita a seguito delle numerose denunce presentate da privati cittadini, strutture ricettive ed esercizi commerciali ... napolitoday.it Furti in appartamento sventati dalla Polizia di Stato tra la Capitale ed il litoralearresto per il reato di furto in abitazione in concorso, con il contestuale sequestro della refurtiva -successivamente riconosciuta dall’avente diritto- stimata per un valore superiore ai 60.000 euro. ilmetropolitano.it