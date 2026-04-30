Furia nel parcheggio | arrestato il 29enne per tentato omicidio

Un giovane di 29 anni è stato arrestato nel quartiere di Mezzano con l’accusa di tentato omicidio. L’arresto è stato effettuato a seguito di un’aggressione avvenuta in via Faentina, durante la quale sono state riportate ferite gravi. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato l’uomo poco dopo l’incidente, e ora si trova nel carcere locale in attesa di ulteriori sviluppi.

? Cosa sapere Arrestato Mykola Pantia a Mezzano per tentato omicidio dopo l'aggressione in via Faentina.. Il gip Janos Barlotti ha disposto la misura cautelare ai domiciliari per il ventinovenne.. Il gip Janos Barlotti ha convalidato ieri l’arresto di Mykola Pantia, il ventinovenne residente a Mezzano, accusato di tentato omicidio aggravato da motivi futili a seguito della violenta aggressione avvenuta sabato sera nel parcheggio di un ristorante in via Faentina. L’episodio, che ha scosso la tranquillità del quartiere e delle zone limitrofe, è stato documentato nelle sue fasi più cruente da un dipendente del locale tramite un video registrato con il cellulare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furia nel parcheggio: arrestato il 29enne per tentato omicidio Notizie correlate Rissa nel parcheggio a Ravenna: arrestato per tentato omicidio? Cosa sapere Rissa tra tre ucraini in via Faentina a Ravenna ieri sera verso le 22:30. Leggi anche: Milano, lite tra rider in piazza Oberdan finisce a coltellate: 29enne arrestato per tentato omicidio Contenuti di approfondimento Furia in via Chiavari: morsi, testate e auto della Polizia sfasciata. Arrestato 40enneUn pomeriggio di ordinaria follia ha sconvolto via Chiavari durante la festività del 25 aprile, quando un quarantenne italiano è stato arrestato dalla ... parmapress24.it Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enneHa tentato di rapire un bambino seduto in auto insieme alla madre nel parcheggio di un supermercato a Latina. Il bimbo era nel seggiolino posteriore vicino alla mamma, ma quando ha provato ad aprire ... tgcom24.mediaset.it