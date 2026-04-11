Milano lite tra rider in piazza Oberdan finisce a coltellate | 29enne arrestato per tentato omicidio

A Milano, in piazza Oberdan, si è verificata una lite tra due rider che si è conclusa con un'aggressione a coltellate. Un uomo di 29 anni, di nazionalità pakistana, è stato fermato dalle forze dell'ordine e arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La polizia ha ricostruito i fatti e portato a termine le operazioni di arresto nel corso delle indagini.

Arresto per tentato omicidio a Milano. Un cittadino pakistano di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver accoltellato un uomo durante una lite tra riders. L’aggressione è avvenuta in piazza Oberdan, una delle zone più frequentate della città, e la vittima, un cittadino afgano di 28 anni, è stata trasportata in ospedale con ferite gravi ma non letali. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di mercoledì 8 aprile. Gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile di Milano, impegnati in un servizio in abiti civili per il contrasto ai reati predatori nelle aree a maggiore affluenza turistica, hanno notato due uomini in evidente stato di agitazione in piazza Oberdan.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Milano, lite tra rider in piazza Oberdan finisce a coltellate: 29enne arrestato per tentato omicidio Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidioUn rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile. Lite in casa tra giovani a Milano finisce a coltellate, minorenne arrestato per tentato omicidioEseguito un arresto per tentato omicidio, rapina aggravata e altri reati a Milano.