Rissa nel parcheggio a Ravenna | arrestato per tentato omicidio

Ieri sera, intorno alle 22:30, in via Faentina a Ravenna, si è verificata una rissa tra tre cittadini ucraini. Durante l'alterco, uno dei partecipanti ha aggredito gli altri, portando a conseguenze gravi. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato un uomo, che ora si trova ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio in concorso. La vicenda è ancora sotto indagine.

? Cosa sapere Rissa tra tre ucraini in via Faentina a Ravenna ieri sera verso le 22:30.. Un uomo è in arresto domiciliare per tentato omicidio in concorso dopo l'aggressione.. Un uomo è stato arrestato per tentato omicidio in concorso dopo una violenta rissa scoppiata ieri sera intorno alle 22:30 nel parcheggio di un ristorante in via Faentina a Ravenna, coinvolgendo tre cittadini ucraini. L’episodio di violenza si è consumato all’esterno di un locale etnico, trasformando un momento di svago in una scena di scontro fisico tra tre individui. La dinamica ha inizialmente contrapposti due uomini, uno di 35 anni e l’altro di 44 anni, impegnati in una zuffa nel piazzale del ristorante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rissa nel parcheggio a Ravenna: arrestato per tentato omicidio Notizie correlate Nel parcheggio del ristorante scoppia una violenta rissa tra tre uomini, un arresto per tentato omicidioFuriosa rissa nel parcheggio di un ristorante in via Faentina a Ravenna che ha coinvolto tre cittadini ucraini: la Polizia di Stato ne ha arrestato... Leggi anche: Caivano, rissa in Corso Umberto I: due accoltellati, 22enne arrestato per tentato omicidio Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La rissa in un parcheggio, poi le coltellate: muore un 25enne a Pavia; 25enne ucciso con una coltellata al collo dopo una rissa in un parcheggio a Pavia; Donna aggredita, rissa con mazze e tentato accoltellamento nel parcheggio: la Questura chiude un locale per 15 giorni; Accoltellato in un parcheggio a Pavia dopo una serata con gli amici: morto il 25enne Gabriele Vaccaro. Ravenna. Rissa al parcheggio, un arresto per tentato omicidioNella serata di ieri, intorno alle ore 22:30, una violenta lite è degenerata in un episodio di sangue in via Faentina, nel parcheggio esterno di un ... corriereromagna.it Rissa in un parcheggio a Pavia, 25enne accoltellato muore in ospedalePAVIA (ITALPRESS) – Un 25enne è stato accoltellato in un parcheggio ed è morto all’ospedale San Matteo, a Pavia. Il giovane, originario della Sicilia ma ... ilnordestquotidiano.it Notte di follia, spara con un fucile subacqueo durante una rissa e colpisce un uomo: tre arresti – Cosa è successo Le persone fermate sono state trovate tutte in possesso di coltelli - facebook.com facebook La presenza delle bandiere del genocidio al corteo del 25 aprile era una provocazione. Speravano nella rissa per poter frignare, invece sono stati accompagnati fuori, fischiati da tutta (tutta!) Milano. Bene così. Isolare, bloccare, boicottare chi sostiene o nega il x.com