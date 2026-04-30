Un giovane di 24 anni è stato ricoverato in terapia semintensiva presso un ospedale di Padova dopo aver ingerito un fungo durante una raccolta lungo il fiume Brenta, a Camazzole. L’episodio risale a martedì 28 aprile, quando il ragazzo ha mangiato il fungo senza rendersi conto della sua tossicità. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e ora si trova sotto stretta osservazione medica.

? Cosa sapere Un 24enne di Limena è in terapia semintensiva a Padova dopo l'ingestione di un fungo.. L'intossicazione è avvenuta martedì 28 aprile a Camazzole durante la raccolta lungo il Brenta.. Un ventiquattrenne di Limena è attualmente ricoverato in terapia semintensiva all’ospedale di Padova dopo aver ingerito un fungo tossico raccolto martedì 28 aprile a Camazzole, nella frazione di Carmignano di Brenta. Il giovane appassionato si trovava lungo le sponde del fiume Brenta per la raccolta quando ha consumato un esemplare sul posto. La reazione è stata immediata e violenta. Il ragazzo è riuscito a contattare una familiare che vive proprio a Carmignano, la quale ha dato l’allarme permettendo l’intervento dei soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fungo tossico lungo il Brenta: 24enne in terapia semintensiva

Notizie correlate

24enne di Limena mangia un fungo e rimane intossicato: è graveUn ragazzo di 24 anni, originario di Limena, è ricoverato in Terapia Semintensiva all'Ospedale di Padova a causa di un'intossicazione dovuta a un...

Ville Venete: in motonave lungo la Riviera del BrentaDomenica 19 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, la Riviera del Brenta si percorre come un tempo: dall'acqua.