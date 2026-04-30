24enne di Limena mangia un fungo e rimane intossicato | è grave

Un giovane di 24 anni proveniente da Limena si trova attualmente in Terapia Semintensiva all'Ospedale di Padova, dopo aver ingerito un fungo raccolto a Camazzole, nel comune di Carmignano di Brenta. L’intossicazione che ne è derivata ha richiesto un intervento medico urgente, e le sue condizioni sono considerate gravi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla raccolta di funghi selvatici e sui rischi legati al consumo di quelli non identificati correttamente.

Un ragazzo di 24 anni, originario di Limena, è ricoverato in Terapia Semintensiva all'Ospedale di Padova a causa di un'intossicazione dovuta a un fungo raccolto a Camazzole, nel comune di Carmignano di Brenta. Le sue condizioni sono critiche ma non sembra essere in pericolo di vita.Tutto è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate È ovunque e ora non si ferma più: il fungo “mangia-tutto” che minaccia l’uomo e i raccoltiUn gruppo di muffe appartenenti al genere Aspergillus si sta diffondendo rapidamente a causa del riscaldamento globale, minacciando la salute umana,... Esplosione nella cabina di un camion all'interporto di Bentivoglio, grave l'autista: intossicato e ustionatoUna violenta esplosione ha distrutto la cabina di un camion parcheggiato nell’area di carico e scarico dell’Interporto di Bentivoglio, in provincia... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Raccoglie un fungo e lo mangia: 24enne intossicato; Mangia un fungo appena raccolto: salvato; Festa dei bigoi al torcio 2026 a Limena dal 24 al 28 aprile 2026. Sanshi Limena - facebook.com facebook