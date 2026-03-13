Villaricca dolore e lacrime ai funerali di Giuseppe Lucarelli | proclamato lutto cittadino

A Villaricca si sono svolti i funerali di Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni morto ieri a causa di un incidente domestico. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e cittadini, con molte lacrime e momenti di forte commozione. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà.

Dolore e commozione ai funerali di Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni deceduto ieri in ospedale a seguito di un incidente domestico. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa di San Giovanni Paolo II, nel quartiere in cui il giovane abitava insieme alla sua famiglia. La partecipazione della comunità è stata massiccia: amici, conoscenti, ex compagni di scuola e tanti cittadini si sono riuniti per rendere omaggio al ragazzo. La grande affluenza ha reso insufficiente lo spazio all'interno della chiesa, tanto che parte della celebrazione è stata seguita anche all'esterno. Al centro della chiesa, davanti all'altare, la bara bianca del giovane.