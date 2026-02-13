Sigarette ancora più care da oggi | i nuovi prezzi di bionde e tabacco

Pessima sorpresa per i fumatori: da oggi, 13 febbraio, scattano nuovi aumenti per sigarette e tabacco. La motivazione ufficiale è legata alle tasse imposte dal governo che hanno fatto salire i prezzi, ma molti negozianti segnalano anche una crescente difficoltà nel reperire i prodotti a causa delle restrizioni sulle importazioni. In particolare, le “bionde” hanno raggiunto una media di 8 euro per pacchetto, mentre le cartine di tabacco sono aumentate di circa due euro, costringendo molti consumatori a cambiare abitudini.

Scatta la nuova tranche di rincari, come previsto dalla legge di bilancio. In poco meno di due mesi i fumatori sono stati costretti a spendere fino a 60 centesimi in più per pacchetto Pessima sorpresa per i fumatori: da oggi, 13 febbraio, scattano nuovi aumenti per sigarette e tabacco. Si tratta della seconda ondata di rincari dopo quella del mese scorso. Come avvenuto a gennaio, i prezzi salgono in media di trenta centesimi per pacchetto. Nella prima tranche di aumenti erano stati coinvolti 86 marchi di sigarette e 22 di trinciato. Questa seconda ondata interessa tutti i produttori. Per fare un esempio, un pacchetto (rigido, quello morbido costa meno) di Camel light ora costa 6,30 euro e non più 6.🔗 Leggi su Today.it

