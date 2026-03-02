L’impegno silenzioso degli alpini Fugatti | Orgoglio del Trentino

Il Trentino celebra gli alpini e il loro contributo, con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti che ha espresso pubblicamente gratitudine nei confronti dei volontari, in particolare quelli dei Nuvola, attivi presso l’ex maneggio di Fiemme. L’attenzione si concentra sull’impegno di questi penne nere, considerati un elemento di orgoglio per la regione.

Il Trentino rende omaggio alle sue penne nere. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha voluto ringraziare pubblicamente gli alpini per l'impegno messo in campo, in particolare dai volontari dei Nuvola all'ex maneggio della località fiemmese. Un lavoro silenzioso ma determinante, che sta offrendo supporto operativo e logistico durante le manifestazioni sportive, contribuendo a dare lustro all'intero sistema della Protezione civile trentina. "Gli alpini sono una presenza fondamentale per il nostro territorio e come istituzioni cerchiamo di essere vicini alle loro iniziative e ai momenti di aggregazione che danno vita alle comunità.

L’orgoglio del trentino: "Mi sentivo imbattibile nonostante il tifo per i miei avversari». Giacomel regna a Le Grand BonardTommaso Giacomel si prende la vittoria nella mass start di Le Grand Bornard e lo fa alla grande, lanciando la fuga solitaria nel penultimo giro per...

Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli AlpiniLa cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia commemorativa in occasione della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli...

Cembra in festa per i campioni olimpici del curling 01/03/2026 Il presidente Fugatti: «Una squadra che è espressione autentica del Trentino e motivo di orgoglio» https://www.ladigetto.it/cembra-in-festa-per-i-campioni-olimpici-del-curling - facebook.com facebook

#KBK26 top 10. Ottimo secondo posto di Mozzato e terzo posto del grande @MATTEOTRENTIN, immenso Matteo orgoglio Trentino. #cycling #ciclismo x.com