Mediaset denuncia Adinolfi per diffamazione dopo aver difeso Corona e Giambruno | Chiesta la rimozione dei video

Mediaset e RTI hanno presentato una denuncia contro Mario Adinolfi per diffamazione, dopo che ha difeso figure pubbliche come Corona e Giambruno. La società ha chiesto la rimozione di alcuni video e ha depositato un’istanza di conciliazione con una richiesta di risarcimento danni. La procedura legale è in corso presso il tribunale.

Mediaset e RTI trascinano Mario Adinolfi in tribunale: depositata un’istanza di conciliazione con richiesta di risarcimento danni per diffamazione. Al centro della denuncia, che Fanpage ha potuto visionare, ci sono 19 contenuti tra video e articoli in cui il giornalista accusava l'azienda di "metodi ricattatori", citando i casi Andrea Giambruno e Corona-Signorini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Fabrizio Corona sulla denuncia di Mediaset per diffamazione e minacce: “Per fermarmi mi dovete sparare”Fabrizio Corona commenta la notizia riguardo la denuncia ai suoi danni da Mediaset per diffamazione e minacce. Alfonso Signorini denuncia Google per "diffamazione per mancata rimozione dei contenuti diffamatori diffusi da Fabrizio Corona con Falsissimo"Fabrizio Corona è stato anche in udienza per il ricorso presentato da Signorini per interrompere la pubblicazione di Falsissimo, negli stessi giorni...