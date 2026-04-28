Fuga finita ad Agropoli | preso il latitante per violenza su minore

I carabinieri hanno catturato ad Agropoli Giuseppe Pignalosa, ricercato da due anni per violenza su minore. La notizia è stata comunicata dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto senza incidenti. Il sospettato è stato rintracciato e portato in caserma, dove rimane in attesa di procedimenti legali. La fuga si è conclusa dopo un periodo di ricercato che ha coinvolto diverse operazioni.

? Cosa sapere I carabinieri arrestano ad Agropoli il latitante Giuseppe Pignalosa dopo due anni di fuga.. L'uomo deve scontare oltre cinque anni di reclusione per violenza sessuale su minore.. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato ad Agropoli Giuseppe Pignalosa, un settantaduenne originario di Portici che era riuscito a sfuggire alla giustizia per due anni dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore. L’uomo, latitante dal 2024, doveva scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione a seguito di un episodio giudicato gravemente rilevante avvenuto nel 2012, per il quale gli era stata inflitta una condanna complessiva di 6 anni e 6 mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga finita ad Agropoli: preso il latitante per violenza su minore Notizie correlate Condannato per violenza sessuale su minore, era irreperibile dal 2024: catturato ad AgropoliEra stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione nel 2024, ma si era reso irreperibile. Fuga finita a Giugliano: preso latitante internazionale con falsi documenti? Cosa sapere I Carabinieri fermano a Giugliano Vincenzo Nettuno, latitante internazionale ricercato dal 2023. Una raccolta di contenuti Si parla di: Napoli, rapina in via Gianturco e fuga finita contro un tir: arrestati due uomini dopo inseguimento; Agropoli arrestato il latitante per abusi su minori | irruzione finale. Latitante arrestato ad Agropoli: deve scontare oltre 5 anni per abusi su minoreFine della fuga per un 71enne condannato per violenza sessuale su minore è stato catturato dai carabinieri in un appartamento ad Agropoli. infocilento.it