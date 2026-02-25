diciottenne violentata in stazione aggressore condannato a 12 anni

Harouna Sangare, 26enne del Mali, ha subito una condanna a 12 anni di carcere per aver violentato una ragazza di 18 anni in stazione. La causa dell'aggressione risale a un sabato di fine agosto, quando l’uomo ha agito in un luogo molto frequentato. Dopo il processo, si è deciso anche di espellerlo dal territorio italiano una volta scontata la pena. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Condannato a 12 anni di reclusione e all’espulsione dal territorio italiano, una volta scontata la pena, Harouna Sangare, il 26enne del Mali accusato di aver violentato una diciottenne milanese sabato 30 agosto scorso. È quanto stabilito ieri dal Gup di Lodi, che ha emesso la sentenza di condanna. L’uomo, sposato e padre di due figli, che all’epoca dei fatti lavorava come aiuto cuoco in cucina in una struttura di accoglienza per migranti sempre a San Zenone al Lambro, aveva chiesto scusa e versato un risarcimento alla vittima, la quale non si è costituita parte civile. La difesa non esclude un ricorso in appello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

