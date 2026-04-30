Fuga dei giovani | il piano per 2.400 euro in più all’anno
? Cosa sapere Il PD presenta in Parlamento la proposta Diritto a restare con 200 euro mensili.. L'integrazione mira a frenare la fuga dei giovani verso l'estero con incentivi imprenditoriali.. Il Partito Democratico presenterà a breve in Parlamento una proposta di legge denominata Diritto a restare, che prevede un’integrazione salariale di 200 euro lordi mensili per i lavoratori e incentivi per le nuove imprese, con l’obiettivo di frenare la fuga dei giovani verso l’estero. La strategia politica, di cui Elly Schlein è la prima firmataria, mira a fornire un supporto economico diretto di 2.400 euro annui ai lavoratori che operano sotto contratti regolati dalle organizzazioni sindacali con la maggiore rappresentatività in azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu
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