Valle Caudina McDonald’s non basta | il Pd chiede un piano strategico per contrastare spopolamento e fuga dei giovani

A Montesarchio, il Pd ha chiesto un piano strategico per fermare lo spopolamento e la fuga dei giovani dalla Valle Caudina, dopo che l’apertura di un nuovo McDonald’s non è riuscita a trattenere i residenti più giovani, i quali preferiscono lasciare il territorio in cerca di opportunità altrove.