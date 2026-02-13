Valle Caudina McDonald’s non basta | il Pd chiede un piano strategico per contrastare spopolamento e fuga dei giovani
A Montesarchio, il Pd ha chiesto un piano strategico per fermare lo spopolamento e la fuga dei giovani dalla Valle Caudina, dopo che l’apertura di un nuovo McDonald’s non è riuscita a trattenere i residenti più giovani, i quali preferiscono lasciare il territorio in cerca di opportunità altrove.
McDonald’s a Montesarchio e il Futuro Incerto della Valle Caudina: Il Pd Solleva un Allarme sullo Spopolamento. L’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s a Montesarchio, in provincia di Benevento, ha acceso un dibattito sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo territoriale e sulla crescente fragilità delle aree interne del Mezzogiorno. Immafederica Refuto, esponente del Partito Democratico campano, ha sottolineato come l’arrivo del colosso del fast food, pur rappresentando un’opportunità economica, non possa essere considerato una risposta sufficiente al problema dello spopolamento che affligge la Valle Caudina e l’intero Sannio.🔗 Leggi su Ameve.eu
“Un progetto per la Valle Caudina”: il Pd lancia il confronto
Il Partito Democratico ha annunciato un incontro pubblico per discutere di un nuovo progetto dedicato alla Valle Caudina.
Luigi Casanova, il custode dei boschi della Val di Fiemme: «Le Olimpiadi sono stata un'occasione sprecata per la montagna. I soldi che porteranno non aiuteranno contro lo spopolamento o la fuga dei giovani»
Luigi Casanova, custode dei boschi di Moena, analizza l’impatto delle Olimpiadi sulla montagna.
