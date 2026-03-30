Corte dei Conti | 100 posti per giovani giuristi 400 euro al mese

La Corte dei Conti ha aperto una procedura di selezione rivolta a 100 giovani giuristi di età inferiore ai 30 anni. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le 16:30 dell’11 aprile. I selezionati riceveranno un compenso mensile di 400 euro. La procedura riguarda l’assegnazione di posti dedicati a giovani professionisti nel settore legale.

La Corte dei Conti ha lanciato una selezione per 100 giovani giuristi sotto i 30 anni, con scadenza fissata per l’11 aprile alle 16:30. Si tratta di un percorso formativo di 18 mesi che offre una borsa di studio di 400 euro al mese e accesso diretto alla magistratura contabile. L’iniziativa mira a formare professionisti capaci di gestire il controllo sulla spesa pubblica, inserendoli nelle sezioni giurisdizionali e nelle procure contabili. La selezione avviene esclusivamente tramite titoli accademici, senza prove pratiche o colloqui orali. Soglia d’ingresso: eccellenza accademica come unico filtro. Per accedere a questo percorso, non basta aver conseguito una laurea in giurisprudenza; è richiesto un titolo quadriennale, escludendo automaticamente i percorsi triennali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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