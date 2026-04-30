Fse addio alla vecchia società | da domani scatta l' era di ' Fs Sud Est'
Dal 1 maggio, la società Ferrovie del Sud Est cessa le sue attività e viene messa in liquidazione. Al suo posto entra in funzione la nuova società Fs Sud Est srl, che assume le funzioni di trasporto e servizi automobilistici nella regione. Questa operazione segna il passaggio ufficiale dalla vecchia organizzazione a quella nuova, con la quale si procederà alla gestione delle attività di trasporto locale.
Una svolta che segna l'inizio del nuovo corso per l'azienda di trasporti pugliese. Da domani, 1 maggio, la nuova società Fs Sud Est srl subentra nelle attività di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl che viene messa in liquidazione.Con l'avvio operativo di Fs Sud Est sono assicurate.🔗 Leggi su Baritoday.it
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