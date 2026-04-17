Fs Sud Est i sindacati esultano per il subentro della nuova società | Chiusa la stagione dell' incertezza

Le organizzazioni sindacali della Puglia hanno manifestato soddisfazione per la decisione della Giunta regionale di affidare a una nuova società il servizio ferroviario locale. Questa scelta chiude un periodo di incertezza per i lavoratori coinvolti nel settore e segna un cambio di gestione che è stato accolto positivamente dai rappresentanti sindacali. La notizia è stata confermata dopo l’approvazione ufficiale dell’ente regionale.