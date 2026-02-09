Gruppo FS | nasce la società di consulenza Fs Advisory

Questa mattina, il Gruppo FS Italiane ha annunciato la nascita di FS Advisory, una nuova società dedicata alla consulenza nei settori dei trasporti e delle infrastrutture. L’obiettivo è rafforzare il supporto alle aziende del settore e migliorare i servizi offerti ai clienti. La decisione arriva in un momento in cui il settore dei trasporti cerca di innovarsi e affrontare le sfide della mobilità moderna.

Nasce FS Advisory, società del Gruppo FS Italiane specializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture. Con sede a Londra, fornirà servizi di advisory a governi, investitori istituzionali, operatori, sviluppatori di infrastrutture e imprese di costruzione e ingegneria coinvolti in progetti complessi di mobilità a livello globale. FS Advisory risponde a un'esigenza chiara del mercato: la crescente domanda di competenze integrate nel settore dei trasporti, capaci di coprire in modo coerente ambiti che tradizionalmente sono stati frammentati tra diversi operatori di consulenza, come i quadri regolatori, lo sviluppo infrastrutturale e la gestione operativa.

