Ferrovie Sud Est la nuova società subentra nei contratti con la Regione | Garanzie su livello occupazionale e servizi

Nella giornata di ieri è stata approvata una nuova società che subentra nei contratti con la Regione riguardanti le Ferrovie Sud Est. La decisione segue una serie di analisi e approfondimenti legati alle recenti vicende giudiziarie e alle questioni finanziarie che hanno coinvolto l’azienda negli ultimi mesi. Tra le problematiche affrontate ci sono la sentenza del Consiglio di Stato sul contributo statale e il processo di ristrutturazione del debito.

Il provvedimento, approvato ieri, giunge al termine di studi e approfondimenti che hanno interessato diverse vicende intercorse negli ultimi mesi: gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato sul contributo statale da 70 milioni di euro, il percorso di ristrutturazione del debito e la sua.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Ferrovie sud est, dopo le centinaia di corse autobus soppresse: sblocco con l’intervento della Regione Puglia Stop al nuovo modello organizzativoDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Stop al nuovo modello organizzativo di Ferrovie del Sud Est che sarebbe dovuto entrare in... Coseco subentra a Hiab: nuova produzione e continuità occupazionale per i dipendenti di StatteA quasi un anno dall’avvio della cassa integrazione e dalla dismissione dell’attività, ora c’è un’alternativa alla Hiab di Statte. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ferrovie del Sud Est tra cantieri Pnrr e bus sovraffollati: piena efficienza entro il 2029; Domenica 19 aprile itinerario in bici dedicato alle Ferrovie Sud Est nella Murgia dei Trulli; Tommaso Scatigna: Finalmente Ferrovie del Sud Est si è degnata di fornire risposte in Commissione; Bari-Putignano via Conversano in pullman, e i tempi si dilatano. FERROVIE SUDEST FS Sud Est subentrano in Ferrovie del Sud Est. Piemontese: Necessario non fermare gli investimentiLa decisione arriva al termine di un articolato percorso di analisi e confronto, legato anche agli sviluppi normativi e finanziari ... statoquotidiano.it Fs sud est subentra a Ferrovie sud est Delibera di giunta regionaleDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale ieri ha dato il via libera al subentro di FS Sud Est S.r.l. nei contratti e negli investimenti di Ferrovie del Sud Est. Il pr ... noinotizie.it Lavori sulla tratta fino a luglio, Ferrovie del Sud Est mette a disposizione bus sostitutivi per i pendolari costretti a raggiungere il capoluogo - facebook.com facebook Ferrovie Sud-Est, la sicurezza è un optional: sui bus sostitutivi si viaggia in piedi tra Martina e Alberobello - News x.com