Frosinone rivoluzione viabilità | scattano chiusure e deviazioni dal 4 maggio 2026

A partire da lunedì 4 maggio 2026, alle ore 8.30, entreranno in vigore nuove restrizioni alla viabilità nel centro di Frosinone. Per tutta la durata dei lavori sarà vietato il transito nel tratto di Piazzale De Matthaeis compreso tra le due rotatorie in direzione via Maria. La chiusura interesserà quindi un'area centrale della città, coinvolgendo le strade limitrofe a partire dalla mattina.

A partire da lunedì 4 maggio 2026, dalle ore 8.30 e fino al termine dei lavori, scatta il divieto di circolazione a Piazzale De Matthaeis nel tratto compreso tra le due rotatorie in direzione via Maria.Il provvedimento si rende necessario per consentire gli interventi di riqualificazione urbana e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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