Chiusure e deviazioni A1 Milano-Napoli dal 16 al 21 marzo | tutte le stazioni interessate in Lazio e Campania

Dal 16 al 21 marzo, sulla A1 Milano-Napoli, saranno chiuse alcune stazioni autostradali e ci saranno deviazioni, principalmente nelle aree di Frosinone, Caserta e zone vicine. Le chiusure sono state disposte per permettere lavori di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture. Le autorità hanno comunicato le modifiche temporanee al traffico lungo il tratto interessato.

Nei prossimi giorni sono previste diverse chiusure e deviazioni sulle stazioni autostradali della A1 Milano-Napoli, principalmente in provincia di Frosinone, Caserta e zone limitrofe, per consentire lavori di manutenzione e riqualifica.Dal 16 al 19 marzoLunedì 16 marzo, dalle 21:00 alle 6:00 del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati A1 Milano-Napoli, chiusure e deviazioni tra Ceprano, Pontecorvo, Anagni e Colleferro per lavori e manutenzioneIspezioni, manutenzione delle barriere di sicurezza e lavori di pavimentazione: ecco tutte le chiusure programmate e le alternative consigliate agli... Una selezione di notizie su Chiusure e deviazioni A1 Milano Napoli... Temi più discussi: A1 Milano-Napoli, chiusure notturne tra Cassino, Pontecorvo e Ceprano: stop anche tra Anagni e Ferentino; Lavori A1 Roma-Napoli, 5 giorni di deviazioni: svincoli chiusi per manutenzione programmata; San Donato, chiusure notturne sulla A1 per lavori di manutenzione; Camion carico di legname prende fuoco sull’A1. A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO IL TRATTO RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZEA1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSO IL TRATTO RIOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA' AGLIO VERSO FIRENZE Roma, 16 marzo 2026 - Sulla A1 ... trasporti-italia.com A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO, LODI, FIDENZA E BASSO LODIGIANOA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO, LODI, FIDENZA E BASSO LODIGIANORoma, 13 marzo 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per ... trasporti-italia.com Bollette gas e luce: aumenti da 9,3 miliardi di euro. A Roma, Milano e Napoli i rincari più consistenti - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 18:15 14/03/2026 A1 MILANO-NAPOLI Napoli CODA di 2 km per mezzo in fiamme tra Caianello e Capua dal km 716 Entrata consigliata verso Napoli: Capua Uscita consigliata provenendo da Roma: Caianello x.com