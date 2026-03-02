Petardo lanciato dalla Curva Nord durante Frosinone–Empoli | tifoso colpito da DASPO di due anni

Durante la partita tra Frosinone ed Empoli, un tifoso ha lanciato un petardo dalla Curva Nord, colpendo un altro spettatore. In seguito all’accaduto, il Questore della Provincia di Frosinone ha emesso un DASPO di due anni nei confronti del responsabile. Nel mese di febbraio, la Questura ha inoltre adottato 48 provvedimenti di prevenzione, conclusi dopo un’istruttoria condotta dalla Polizia di Stato.

Nel mese di febbraio, il Questore della Provincia di Frosinone, Stanislao Caruso, al termine di un’accurata istruttoria condotta dal personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Anticrimine, ha adottato 48 provvedimenti relativi a misure di prevenzione.Nel dettaglio, sono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Audero colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra: Cremonese-Inter sospesa per 3'

Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero: è un 19enne che fa parte degli ultras della Curva NordIl ragazzo che domenica a Cremona ha lanciato il petardo che ha stordito il portiere Emil Audero è stato arrestato dalla Digos di Milano.

Una raccolta di contenuti su Curva Nord.

Temi più discussi: Circa 2mila tifosi turchi a Torino per Juventus-Galatasaray, tensioni durante la partita: identificati 50 ultras, due feriti e un Daspo; Notte di tensione allo Stadium: scontri sfiorati e petardo contro la Curva Nord; Juve-Galatasaray, turchi lanciano petardo verso i bianconeri: feriti papà e figlia; Tensioni a partita Juventus-Galatasaray, 50 ultras turchi identificati.

Notte di tensione allo Stadium: scontri sfiorati e petardo contro la Curva NordNon solo Champions League. Juventus-Galatasaray, all’Allianz Stadium, è stata anche una serata di forte tensione, iniziata ore prima del fischio d’inizio e proseguita fino all’intervallo. A Torino son ... giornalelavoce.it

Il Barone della curva Sud sta dalla parte della Nord: Il petardo ad Audero? Non può pagare tutta la tifoseria. E la frecciata agli ultras della Fiorentina? Nell ...Giancarlo Capelli, il Barone, ha parlato al podcast Centrocampo. Ha parlato della vita in curva Sud, dei rapporti con Silvio Berlusconi, dell’accordo di non belligeranza con gli interisti. E proprio i ... mowmag.com

In Curva Nord l'omaggio al piccolo Domenico - facebook.com facebook