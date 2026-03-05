Petardo lanciato dai tifosi del Pescara allo Stirpe | due vigili del fuoco in ospedale Ecco come stanno

Durante la partita tra Frosinone e Pescara allo Stadio Benito Stirpe, alcuni tifosi del Pescara hanno lanciato un petardo che ha ferito due vigili del fuoco. I due operatori sono stati portati in ospedale per le cure del caso. La scena si è svolta sotto gli occhi di pubblico e forze di sicurezza, che hanno immediatamente intervenuto.

L’esplosione vicino alla panchina abruzzese al 21' del match tra Frosinone e Pescara: gara fermata per otto minuti, tre persone stordite e due pompieri trasportati all’ospedale per accertamenti Momenti di forte tensione durante la sfida tra Frosinone Calcio e Delfino Pescara 1936 allo Stadio Benito Stirpe. Al 21' del match alcuni tifosi abruzzesi hanno lanciato dal settore ospiti un grosso petardo che è esploso nelle vicinanze della panchina del Pescara, a pochi metri da un componente dello staff e da due vigili del fuoco presenti a bordo campo. L’esplosione ha provocato attimi di paura e ha costretto l’arbitro a interrompere la gara per circa otto minuti, permettendo l’intervento dei sanitari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Petardo dal settore ospiti: panico in Frosinone-Pescara, due vigili del fuoco in ospedaleIl clima agonistico del campionato di Serie B è stato bruscamente interrotto da un grave episodio di cronaca durante la sfida tra Frosinone e Pescara. Paura allo stirpe, Frosinone-Pescara sospesa per sette minuti: due pompieri in ospedale, cos’è successoAllo Stirpe per Frosinone-Pescara, si è vissuto un match ad altissima tensione e colpi di scena con il recupero a tempo scaduto dei padroni di casa... Aggiornamenti e notizie su Petardo lanciato. Temi più discussi: Frosinone-Pescara, un membro della panchina abruzzese colpito da un petardo lanciato dai tifosi ospiti; Frosinone-Pescara sospesa per 7 minuti: petardo in campo, due vigili del fuoco in ospedale; Juve-Galatasaray, turchi lanciano petardo verso i bianconeri: feriti papà e figlia; Paura allo Stirpe, Frosinone-Pescara sospesa per sette minuti: due pompieri in ospedale, cos'è successo. Petardo contro Audero, revocati i domiciliari all'ultras: Chiedo scusaRevocati gli arresti domiciliari per l'ultras 19enne dell'Inter arrestato per aver lanciato un petardo il 1° febbraio contro il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Il giovane, difeso dall'av ... milanotoday.it Petardo ad Audero, revocati i domiciliari all’ultrà interista: per lui l'obbligo di firmaIl Tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso del legale, il giovane si era scusato con il giocatore, le squadre e i tifosi ... gazzetta.it INCHIESTA ULTRAS, TIFOSI INTERISTI: "PETARDO LANCIATO PER DANNEGGIARE LA NORD" Le reazioni dei tifosi nerazzurri all'episodio del 1 febbraio a Cremona contro il portiere Audero raccolte da Klaus Davi @follower https://youtu.be/uFHwbqRZVsY - facebook.com facebook #Frosinone multa di 10mila euro per il petardo lanciato in campo nel corso del primo tempo contro l'Empoli. #FrosinoneEmpoli #SerieB x.com