Luigi Bonelli carabiniere compie 102 anni | una vita al servizio dello Stato

Luigi Bonelli, ex carabiniere, ha compiuto 102 anni a causa di una vita dedicata alla tutela dei cittadini. Nato nel 1922, Bonelli ha trascorso decenni nel servizio attivo, partecipando a operazioni di sicurezza e protezione. Durante la sua carriera, ha affrontato numerose sfide e ha ricevuto riconoscimenti per il suo impegno. Oggi, nel giorno del suo compleanno, amici e colleghi si riuniscono per festeggiare questa lunga esistenza. La sua storia rappresenta un esempio di dedizione e sacrificio.

Il Ministero della Difesa celebra oggi un traguardo eccezionale: il Carabiniere Luigi Bonelli ha spento 102 candeline. Entrato nell'Arma a soli 18 anni, Bonelli ha attraversato decenni di storia italiana, contribuendo alla sicurezza e alla costruzione dell'Italia repubblicana con dedizione e lealtà. In occasione del suo compleanno, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha reso omaggio al veterano insieme al personale della Difesa, sottolineando l'importanza di celebrare momenti significativi come questo. "102 primavere sono un traguardo importante, ma ancora più importante è ciò che raccontano.