Giovane fermato a Frosinone per furti spaccio e pericolosità sociale verrà accompagnato al CPR ed espulso

La Polizia di Stato ha fermato un giovane nigeriano a Frosinone con l’accusa di furti, spaccio e pericolosità sociale. Su ordine del Prefetto, il ragazzo sarà trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria, pronto a lasciare l’Italia.

Un cittadino nigeriano è stato destinatario di un provvedimento di accompagnamento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria in seguito a un decreto di espulsione emesso per motivi di pericolosità sociale. Il provvedimento, disposto dal Prefetto della Provincia di Frosinone e attuato dalla Polizia di Stato, è stato motivato dalla propensione dell'uomo alla commissione di reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti. Giovane raggiunto da un decreto di espulsione Il decreto di espulsione e le motivazioni L'esecuzione del provvedimento Le attività future della Polizia di Stato Il contesto territoriale Giovane raggiunto da un decreto di espulsione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri è stato eseguito un accompagnamento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria.

