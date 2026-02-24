Stretta sull' immigrazione irregolare cittadino georgiano espulso e accompagnato al CPR di Bari

Un cittadino georgiano è stato espulso e portato al CPR di Bari a causa di un'operazione della Polizia di Stato contro l'immigrazione irregolare. Durante i controlli, gli agenti hanno identificato diverse persone senza permesso di soggiorno. Tra queste, il soggetto è risultato irregolare e ha subito l’espulsione immediata. Le forze dell’ordine continuano a intensificare le verifiche per fermare chi viola le norme sull’immigrazione.

L'uomo era entrato clandestinamente in Italia nell'aprile 2024. A suo carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e droga Prosegue l'attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dell'immigrazione clandestina sul territorio provinciale. Nella giornata di ieri, gli agenti hanno dato esecuzione a un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di nazionalità georgiana, risultato irregolare sul territorio nazionale. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era entrato clandestinamente in Italia nell'aprile del 2024.