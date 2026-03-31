Formazione intesa tra Lumsa e assessorato ai Beni culturali per valorizzare i parchi archeologici

È stata firmata una convenzione tra l’assessorato ai Beni culturali della Regione Sicilia e l’università Lumsa di Palermo. L’accordo prevede attività di formazione rivolte agli studenti, con l’obiettivo di valorizzare i parchi archeologici della regione attraverso iniziative congiunte. La collaborazione mira a promuovere competenze specifiche nel settore dei beni culturali e archeologici.

Prende il via la convenzione tra l’assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana della Regione Siciliana e l’università Lumsa di Palermo, finalizzata alla formazione degli studenti. L’accordo, sottoscritto questa mattina, è rivolto agli iscritti al corso di Management consulting. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Formazione, intesa tra Lumsa e assessorato ai Beni culturali per valorizzare i parchi archeologici Articoli correlati Intesa tra Lumsa, Procura generale e Procura di Marsala per studiare la giustiziaMartedì 10 marzo alle 11 nell'aula magna della Lumsa sarà presentato il Protocollo d’intesa stipulato tra il dipartimento di Giurisprudenza, Economia... Mezzo milione per l’Appartamento Pascoli. Borgonzoni: "Valore ai nostri beni culturali"A San Mauro Pascoli in arrivo 500mila euro dal Ministero della Cultura per proseguire nel percorso di recupero e valorizzazione del compendio di...