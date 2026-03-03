A Ostia e Fiumicino nuove tecnologie per valorizzare e far vivere i siti archeologici

A Ostia e Fiumicino sono stati avviati nuovi interventi per migliorare la fruizione dei siti archeologici attraverso tecnologie innovative. Il progetto “S.T.Ar.T. Ostia” coinvolge diverse realtà locali e prevede l’installazione di strumenti digitali per valorizzare le aree storiche e facilitarne l’accesso ai visitatori. Le iniziative sono state presentate ufficialmente il 3 marzo 2026.

Fiumicino, 3 marzo 2026 – “Il progetto “S.T.Ar.T. Ostia – Soluzioni Tecnologiche per l’ARcheologia e il Territorio” è pronto a partire: un lavoro che mira allo sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e, soprattutto, di fruizione dell’area archeologica e del patrimonio storico, ampliando così il pubblico dei visitatori e offrendo un’esperienza interattiva e immersiva. Finanziato dalla Regione Lazio attraverso l’agenzia Lazio Innova, ed elaborato dal Parco archeologico di Ostia antica in partnership con il X Municipio di Roma Capitale e il Comune di Fiumicino, il progetto ha coinvolto parte della Regio IV di Ostia antica – corrispondente... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

