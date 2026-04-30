Frontale a Grazzano Visconti due feriti

Nella mattinata del 30 aprile, lungo la Statale 654 vicino a Grazzano Visconti, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto, provocando il ferimento di due persone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e si ipotizza che una delle vetture possa aver invaso la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Incidente nella mattinata del 30 aprile lungo la Statale 654 all'altezza di Grazzano Visconti. Per cause al vaglio si sono scontrate due auto: una delle due potrebbe aver invaso la corsia opposta. Nonostante la violenza dell'impatto, entrambi i guidatori non hanno riportato lesioni gravi. Sul.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Incendio in un appartamento a Motta Visconti, vigili del fuoco in azione: due feriti e due intossicatiMotta Visconti (Milano), 26 aprile 2026 – Un incendio è divampato, questa mattina, poco dopo le 8, in un palazzo di otto piani, in via della... Motta Visconti, rogo nel palazzo: 4 feriti e due case inagibili? Cosa sapere Incendio in via della 7 a Motta Visconti ferisce quattro persone stamattina. Contenuti utili per approfondire Che tempo faceva a Grazzano Visconti a Marzo 2026 - Archivio Meteo Grazzano Visconti- seleziona provincia - Bologna (BO) Ferrara (FE) Forlì-Cesena (FC) Modena (MO) Parma (PR) Piacenza (PC) Ravenna (RA) Reggio Emilia (RE) Rimini (RN) ... ilmeteo.it Un viaggio incantato a Grazzano Visconti: un borgo che incanta come i racconti di Harry PotterGrazzano Visconti è un luogo incantato nel cuore dell’Emilia, che sembra uscito dalle pagine dei celebri libri di J.K. Rowling. A pochi chilometri da Milano, questo borgo rappresenta una piccola fuga ... msn.com