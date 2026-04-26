Motta Visconti rogo nel palazzo | 4 feriti e due case inagibili

Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina in un incendio scoppiato in un edificio di via della 7 a Motta Visconti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbiategrasso e Pavia, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Due appartamenti sono stati dichiarati inagibili a causa dei danni causati dall’incendio. La dinamica dell’evento è ancora sotto accertamento.

? Cosa sapere Incendio in via della 7 a Motta Visconti ferisce quattro persone stamattina.. Due appartamenti risultano inagibili dopo l'intervento dei vigili di Abbiategrasso e Pavia.. Quattro persone coinvolte e due abitazioni inagibili dopo il rogo scoppiato stamattina alle ore 8 in via della 7 a Motta Visconti, dove le fiamme hanno colpito un appartamento al terzo piano di un edificio di otto livelli. Il dramma si è consumato nel cuore del quartiere, trasformando una domenica mattina in un momento di grande tensione per i residenti del palazzo. Le fiamme, divampate nell’abitazione del terzo piano, hanno costretto i soccorsi a un intervento massiccio e coordinato tra diverse province.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Motta Visconti, rogo nel palazzo: 4 feriti e due case inagibili Notizie correlate Incendio in un appartamento a Motta Visconti, vigili del fuoco in azione: due feriti e due intossicatiMotta Visconti (Milano), 26 aprile 2026 – Un incendio è divampato, questa mattina, poco dopo le 8, in un palazzo di otto piani, in via della... Cologno, rogo devastante in via Giordano: 3 case inagibiliUn violento incendio ha colpito il pomeriggio di ieri le abitazioni comunali situate in via Giordano a Cologno, costringendo l’evacuazione immediata... Altri aggiornamenti Incendio in un appartamento a Motta Visconti nel Milanese: 4 persone in ospedale, evacuati due appartamentiIncendio a Motta Visconti: due anziani feriti lievemente, intossicati anche due vicini trasportati in ospedale ... fanpage.it Incendio in un appartamento a Motta Visconti, vigili del fuoco in azione: due feriti e due intossicatiMotta Visconti (Milano), 26 aprile 2026 – Un incendio è divampato, questa mattina, poco dopo le 8, in un palazzo di otto piani, in via della Repubblica 7, a Motta Visconti, nel Milanese. Le fiamme ... ilgiorno.it