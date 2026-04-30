Frode su fondi Pnrr per impianto fotovoltaico sequestri per oltre 83mila euro | indagato un imprenditore
La Guardia di Finanza di Messina ha disposto un sequestro preventivo di oltre 83mila euro nell’ambito di un’indagine su una presunta frode legata a contributi pubblici del Pnrr. L’intervento riguarda un progetto di impianto fotovoltaico nel territorio di Reitano. Un imprenditore è attualmente sotto indagine per le ipotesi di reato associate alla vicenda.
La Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 83mila euro nell’ambito di un’indagine su una presunta frode legata a contributi pubblici del Pnrr, destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel territorio di Reitano.L’attività.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Incassano contributi non dovuti, scoperta frode da 3,4 milioni con i fondi Pnrr e Covid. Un imprenditore ai domiciliariMacerata, 14 aprile 2026 - Scoperta una rete di imprese, ramificata sul territorio nazionale: con l’operazione “Pay Next”, la Guardia di finanza di...
Frode sulle accise del gasolio: sequestri per oltre 235 mila euro e indagini su imprese di trasportoABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza Un’indagine della Guardia di Finanza del comando provinciale di Catania ha portato...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Frode su fondi Pnrr: smascherata rete di società 'fantasma' per incassare milioni, ai domiciliari il principale indagato; Quelli della Prima B: saltano i playoff? Il Borghetto tenta lo scherzetto; Napoli, frode su fondi legati al Pnrr, sequestri per 150mila euro; Fondi PNRR, frode scoperta a Napoli: sequestro di beni per 150 mila euro.
Messina. Frode sui fondi PNRR: sequestro da oltre 83mila euro per truffa sui contributiI Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’attività d’indagine nei confronti di un soggetto operante nel Comune di Reitano (ME), beneficiario di un contributo pubblico non ... libertasicilia.it
Frode su fondi Pnrr: smascherata rete di società ‘fantasma’ per incassare milioni, ai domiciliari il principale indagatoL'operazione Pay Next della Guardia di Finanza Si è conclusa nei giorni scorsi una complessa indagine condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Macerata, coordinata dalla European Public Prose ... youtvrs.it
Sette società in Trentino nel mirino della Finanza, maxi frode sul fotovoltaico: 60 milioni sottratti al fisco e 33 milioni di incentivi indebiti. Le Fiamme Gialle di Rovereto al lavoro su un gruppo controllato da una società tedesca: contestati il trasferimento fittizio de - facebook.com facebook
Potrebbe presto allargarsi l'inchiesta per frode sportiva che vede indagati l'ex designatore #Rocchi e diversi arbitri di Seria A e B. Gli inquirenti puntano a identificare tutte le persone con cui Rocchi avrebbe fatto accordi per le assegnazioni delle partite. Giusep x.com