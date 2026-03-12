La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 235 mila euro nell’ambito di un’operazione contro una frode sulle accise del gasolio. Sono in corso indagini che coinvolgono diverse imprese di trasporto. L’intervento fa parte di un’azione volta a contrastare pratiche illecite nel settore. Nessun dettaglio sui nomi delle aziende coinvolte o sui soggetti iscritti nel procedimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza. Un’indagine della Guardia di Finanza del comando provinciale di Catania ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sette persone indagate nell’ambito di un’inchiesta su una presunta frode legata al pagamento delle accise sui prodotti energetici. Le ordinanze sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania. Secondo gli investigatori, cinque degli indagati sarebbero coinvolti, in concorso, nel reato continuato di sottrazione fraudolenta all’accertamento e al pagamento delle accise sul carburante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Frode sulle accise del gasolio: sequestri per oltre 235 mila euro e indagini su imprese di trasporto

Articoli correlati

Frode sulle accise del gasolio, sequestri per 235 mila euro: coinvolte tre imprese di trasportoLa guardia di finanza del comando provinciale di Catania ha eseguito due ordinanze del giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo nei...

Leggi anche: Gasolio servito oltre i 2,6 euro al litro. Consumatori chiede taglio accise

Tutto quello che riguarda Frode sulle accise del gasolio...

Temi più discussi: Frode sulle accise del gasolio, sequestri per 235 mila euro: coinvolte tre imprese di trasporto; Maxi truffa sulle accise a Catania, 5 arresti; Gasolio importato illegalmente, ordinanza per 5 per frode su accise; Diesel a oltre 2 euro al litro. Controlli anti-speculazione in tutto il Vicentino.

Maxi truffa sulle accise a Catania, 5 arrestiAGI - Una maxi truffa sulle accise su prodotti energetici è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania. L'operazione, coordinata dalla Procura etnea, ha portato all'esecuzione di ... msn.com

Catania, scoperta una maxi frode su accise e carburanti: sequestro da oltre 230.000 euro. I dettagliTraffico di cocaina tra la Sicilia e la Calabria, arresti e maxi sequestro a ... msn.com

Torino, il giallo dell'eredità milionaria di Pinuccia. Il presunto fidanzato condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere per frode x.com