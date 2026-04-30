Un'indagine ha portato alla luce una frode nel settore fotovoltaico in Trentino, con un danno stimato di circa 93 milioni di euro. Tra il 2011 e il 2024, sono stati sottratti circa 33 milioni di incentivi pubblici destinati a questo comparto. Le autorità hanno avviato verifiche e accertamenti per fare luce sui dettagli dell'operazione illegale e sulle modalità con cui è stato possibile sottrarre tali fondi.

? Cosa sapere Frode fotovoltaico in Trentino: 33 milioni di incentivi sottratti tra il 2011 e il 2024.. Sette società controllate da una tedesca hanno evaso 60 milioni di euro di base imponibile.. I militari della Compagnia di Rovereto hanno svelato un sistema di frodi che ha sottratto oltre 33 milioni di euro di incentivi per l’energia rinnovabile e circa 60 milioni di euro di base imponibile fiscale attraverso sette società con sede in Trentino. L’indagine condotta dal Comando Provinciale di Trento mette al centro un gruppo di imprese controllate da una capogruppo tedesca, le cui attività nel settore del fotovoltaico hanno generato distorsioni economiche massicce tra il 2011 e il 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode fotovoltaico in Trentino: svelato il colpo da 93 milioni

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