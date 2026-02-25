Frode da 5 miliardi | il sistema criminale tessile svelato

Un sistema criminale su misura: come funzionava la frode da 5 miliardi. La storia comincia nel 2023, tra i laboratori tessili di Senigallia, Corinaldo e Trecastelli. È qui che la Guardia di Finanza inizia a notare anomalie nei conti di alcune aziende guidate da imprenditori cinesi. I controlli fiscali rivelano prelievi sistematici di contante, fino a 200.000 euro subito dopo il saldo di fatture. Un dettaglio che sembra banale, ma che in realtà è la prima tessera di un mosaico criminale ben più ampio. Il meccanismo era collaudato: il cliente riceveva una fattura pro-forma con un IBAN e un oggetto concordato. Una volta ricevuto il pagamento, la fattura veniva emessa formalmente nel sistema di fatturazione elettronica. Il compenso per gli organizzatori? Il 10% dell’imponibile più il 22% dell’IVA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

