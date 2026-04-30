Il Tribunale di Bari ha stabilito che il procedimento legale per un caso di frode fiscale si estinguerà nel settembre 2025, poiché il termine di sette anni e mezzo è trascorso. Questa decisione riguarda un amministratore coinvolto in accuse di evasione fiscale, e il limite temporale ha portato alla prescrizione del reato. La sentenza si basa sulla legge italiana che prevede un periodo massimo di prescrizione per questo tipo di reati.

? Cosa sapere Il Tribunale di Bari ha dichiarato la prescrizione per un amministratore nel settembre 2025.. Il limite di sette anni e sei mesi blocca il processo per sottrazione fiscale.. Il Tribunale di Bari, con una sentenza emessa il 14 aprile 2026, ha stabilito l’impossibilità di proseguire un procedimento penale per sottrazione fraudolenta di imposte a causa del superamento dei termini massimi di prescrizione. Il caso riguarda un amministratore accusato di aver svuotato il patrimonio societario per sottrarlo ai creditori pubblici, con condotte risalenti al marzo 2018 che hanno portato alla scadenza naturale del reato nel settembre 2025, prima della notifica del decreto di citazione a giudizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode fiscale: il limite dei 7 anni e mezzo che blocca il processo

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