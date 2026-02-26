Appalti fittizi e fondi Covid per fatture false scoperta maxi frode fiscale nel settore carni che coinvolge Parma

Durante un’indagine, sono stati identificati appalti fittizi e l’utilizzo di fondi destinati all’emergenza Covid per pagare fatture false nel settore delle carni a Parma. La scoperta riguarda pratiche illecite che coinvolgono diverse aziende e comportano la distorsione di risorse pubbliche. Le verifiche continuano per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

Un'imponente frode fiscale e contributiva, unita alla distrazione di fondi pubblici destinati all'emergenza Covid, è stata portata alla luce dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena. Nella giornata di ieri, 25 febbraio, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a.

