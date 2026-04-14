FRIENDZONE in arrivo il nuovo singolo Quelli che suonano il rock Ghost Record Believe

Il 29 aprile sarà disponibile il nuovo singolo dei Friendzone intitolato “Quelli che suonano il rock”. La canzone sarà pubblicata da Ghost Record e distribuita esclusivamente in formato digitale da Believe. Questa uscita segue le recenti attività del gruppo e fa parte della loro programmazione musicale attuale. La data di lancio è stata confermata attraverso comunicati ufficiali.

A partire da Mercoledì 29 Aprile, i Friendzone pubblicheranno il nuovo singolo dal titolo “Quelli che suonano il rock” per Ghost Record e distribuito il digitale da Believe. Questo nuovo brano che intendono presentare, racchiude un po’ lo spirito e la passione che hanno, il cui titolo è di facile interpretazione.” QUELLI CHE SUONANO IL ROCK”, ma dopo un attento ascolto del testo si capisce che lo stesso raccoglie parole di persone che non capiscono il senso ed il valore della musica, che commentano e criticano chi sta sul palco ad esibirsi. Attivo il Pre-Save https:bfan.linkquelli-che-suonano-il-rock I Friendzone, non sono un gruppo nel termine classico .🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - FRIENDZONE, in arrivo il nuovo singolo “Quelli che suonano il rock” (Ghost Record/Believe) Hellden, primo singolo in arrivo per Ghost RecordGli Hellden firmano per Ghost Record e pubblicheranno a metà Febbraio il primo singolo “Cyrcles” che verrà incluso nell’Ep di debutto in fase di... Max Marcolini pubblica il nuovo singolo “Infinity” (Ghost Record/Believe)La Ghost Record è orgogliosa di annunciare l’ingresso in roster di Max Marcolini (chitarrista e arrangiatore di Zucchero Sugar Fornaciari). Ghost Record è orgogliosa di annunciare l'ingresso di Max Marcolini (chitarrista e arrangiatore per Zucchero Sugar Fornaciari) nel suo roster. Max Marcolini ha pubblicato il singolo "Infinity", disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e online tram - facebook.com facebook