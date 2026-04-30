Fredriga Friuli | Emergenza abitativa deve avere risposta da parte di tutto il sistema Paese

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato che l’emergenza abitativa richiede una risposta coordinata da parte di tutte le istituzioni nazionali e locali. Durante una conferenza stampa seguita a una riunione del Consiglio dei Ministri, ha sottolineato la necessità di un intervento condiviso tra regioni, comuni e il governo centrale per affrontare questa problematica. La dichiarazione è stata rilasciata il 30 aprile 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Emergenza casa è un'emergenza che ha bisogno di avere risposta da tutto il sistema Paese, dalle regioni ai comuni allo Stato", così il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fredriga (Friuli): Emergenza abitativa deve avere risposta da parte di tutto il sistema Paese Fredriga (Friuli): Emergenza abitativa deve avere risposta da parte di tutto il sistema Paese Notizie correlate Perugia, secondo Caritas "1500 nuclei familiari in emergenza abitativa". Parte la raccolta fondiIn occasione della "Quaresima di carità" domenica 15 marzo giornata di sensibilizzazione organizzata dalla diocesi perugino-pievese Nel territorio... Ucraina, Zelensky: "L'Europa deve avere un proprio sistema antimissile""L'Europa deve dotarsi di un proprio sistema di difesa contro i missili balistici e l'Ucraina sta conducendo colloqui con diversi Paesi per crearne... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Fedriga e Stefani: La sfida sono le infrastrutture, il Nordest sia un sistema integrato e globale. Fredriga (Friuli): Emergenza abitativa deve avere risposta da parte di tutto il sistema Paese(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 Emergenza casa è un'emergenza che ha bisogno di avere risposta da tutto il sistema Paese, dalle regioni ai comuni allo Stato, così il Presidente della Regione Fr ... msn.com Emergenza abitativa: Rosolen, Fvg in anticipo su risposte multilivelloL'assessore ha copresieduto a Roma un panel del 4o Incontro sullo sviluppo sostenibile organizzato da Cdp e Conferenza Regioni Roma, 18 mar - L'emergenza abitativa pone oggi domande nuove legate ... ilgazzettino.it