Il presidente ucraino ha affermato che l'Europa dovrebbe sviluppare un sistema di difesa antimissile indipendente, specificando che il paese sta negoziando con vari Stati per realizzarlo. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con l’Ucraina impegnata in trattative che coinvolgono più nazioni per rafforzare la propria protezione contro eventuali minacce balistiche. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui paesi coinvolti o sui tempi previsti.

"L'Europa deve dotarsi di un proprio sistema di difesa contro i missili balistici e l'Ucraina sta conducendo colloqui con diversi Paesi per crearne uno". Volodymyr Zelensky cerca soluzioni con o partner Ue dopo la riduzione delle forniture del sistema Patriot, prodotto dagli Stati Uniti, per abbattere i missili russi. "Siamo in trattative con diversi Paesi e stiamo lavorando in questa direzione", ha affermato il presidente ucraino in un'intervista al canale televisivo nazionale Marathon. "Dobbiamo costruire il nostro sistema di difesa antimissile balistico entro un anno". Fire Point, produttrice del missile da crociera ucraino Flamingo ha...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Zelensky: "L'Europa deve avere un proprio sistema antimissile"

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