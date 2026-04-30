Frattamaggiore carabinieri sventano rapina con ostaggi | arrestati due uomini

Questa mattina a Frattamaggiore, i carabinieri sono intervenuti presso una filiale della Banca di Credito Popolare in via Vittorio Emanuele 133, dove hanno sventato una rapina con ostaggi. Durante l’intervento, sono stati arrestati due uomini coinvolti nell’operazione. La situazione si è conclusa senza vittime o feriti, e le forze dell’ordine hanno portato a termine l’intervento senza ulteriori complicazioni.

Sventata rapina in banca a Framattaggiore. I carabinieri sono intervenuti questa mattina presso la filiale della Banca di Credito Popolare in via Vittorio Emanuele 133. L’allarme è scattato grazie al personale addetto alla videosorveglianza da remoto, che ha segnalato movimenti sospetti all’interno dell’istituto. Sul posto sono intervenuti i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano. All’arrivo dei Carabinieri, due uomini armati avevano già preso il controllo della filiale, costringendo un cliente, il cassiere e il direttore a seguirli in un ufficio con l’obiettivo di accedere alla cassaforte. I rapinatori sono stati bloccati mentre attendevano lo sblocco del sistema.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Frattamaggiore, carabinieri sventano rapina con ostaggi: arrestati due uomini Notizie correlate Napoli, rapina con finta identità e fuga folle: schianto contro un tir, arrestati due uominiColpo in via Gianturco ai danni di un cittadino cinese: inseguimento di 3 km con i Carabinieri, poi l’impatto. Napoli, rapina in banca con ostaggi: Carabinieri del Gis irrompono all’internoSono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio dai rapinatori a Napoli, nel corso di un colpo nella banca, Credit Agricolè, in...