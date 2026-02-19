Lugano | Rapina in gioielleria sventata colluttazione e doppio arresto Allerta per criminalità transfrontaliera

A Lugano, una rapina in una gioielleria è stata fermata grazie all’intervento della polizia, che ha portato a due arresti. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando i malviventi hanno tentato di svaligiare il negozio, ma sono stati affrontati dai dipendenti e dagli agenti. Durante la colluttazione, i criminali sono stati immobilizzati. La scena ha attirato molte persone e ha fatto scattare un allarme sulla presenza di criminalità proveniente dai paesi vicini. La situazione resta sotto controllo.

Rapina sventata a Lugano: colluttazione in gioielleria e doppio arresto, allerta per la criminalità di confine. Una tentata rapina in una gioielleria di Lugano si è conclusa mercoledì 18 febbraio con l’arresto di due uomini. L’episodio, avvenuto in corso Pestalozzi poco prima delle 17:00, ha visto i malviventi confrontarsi con il personale del negozio, provocando lievi ferite, prima di essere fermati da un’ampia operazione che ha coinvolto diverse forze dell’ordine svizzere. Allarme e intervento immediato. L’allarme è scattato quando i due individui, inizialmente presentatisi come clienti, hanno tentato di immobilizzare una dipendente della gioielleria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Coltello puntato alla gola e strattoni, poi la colluttazione: tentata rapina in centroNella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22, nel centro storico, si è verificato un episodio di rapina con minaccia di coltello.

