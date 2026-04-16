Napoli rapina in banca con ostaggi | Carabinieri del Gis irrompono all’interno

A Napoli, i carabinieri del Gis sono intervenuti durante una rapina in banca che aveva portato alla presa di 25 ostaggi. L’episodio si è verificato presso una filiale di Credit Agricole in Piazzale Medaglie D’Oro. Dopo l’irruzione, le forze dell’ordine sono riuscite a liberare tutte le persone prese in ostaggio. La situazione si è conclusa senza ulteriori incidenti.

Sono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio dai rapinatori a Napoli, nel corso di un colpo nella banca, Credit Agricolè, in Piazzale Medaglie D’oro. Sul posto anche il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri. Sei ostaggi hanno sono stati soccorsi dal 118, ma nessuno di loro è in gravi condizioni. Secondo quanto apprende LaPresse, la banda di rapinatori avrebbe fatto irruzione in banca sfondando la vetrina con un’auto ariete (una Alfa Romeo Giulietta). Tra le persone liberate dai carabinieri c’erano anche una decina di dipendenti della filiale ed alcuni clienti in fila agli sportelli. Alcuni degli ostaggi liberati, hanno raccontato ai carabinieri che i malviventi avevano il volto travisato con alcune maschere di carta pesta che raffigurano volti di attori cinematografici.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, rapina in banca con ostaggi: Carabinieri del Gis irrompono all’interno Notizie correlate Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggiSono state liberate dai carabinieri le persone prese in ostaggio dai rapinatori, nel corso di un colpo nella banca Credit Agricole, in Piazza... Napoli, rapina in banca: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieriUna rapina in banca ha scosso nella tarda mattinata di oggi il quartiere Arenella di Napoli. Approfondimenti e contenuti Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi dopo intervento dei carabinieri ... virgilio.it Rapina a Napoli, diretta video dall’Arenella: irruzione delle forze speciali nella banca Credit Agricole, sentiti colpiIn diretta da Napoli la rapina alla Credit Agricole in corso in piazza Medaglie d'Oro all'Arenella al centro di Napoli ... fanpage.it