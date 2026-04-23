Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni, che torna in prima serata, questa volta di giovedì. Tra i servizi in programma, si parlerà della parabola di Fabrizio Miccoli. Ospiti della serata sono Lucia Ocone, protagonista di alcune fiction televisive, e Frankie hi-nrg mc. La trasmissione presenta anche approfondimenti sui temi di attualità e intrattenimento.

Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, eccezionalmente di giovedì, con un nuovo appuntamento de Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1, con ospiti, fra gli altri, Lucia Ocone, attualmente ne I Cesaroni, e Frankie hi-nrg mc. Anticipazioni del 23 aprile 2026. La parabola dell’ex calciatore Fabrizio Miccoli. Giulio Golia ripercorre la parabola di Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo, la cui immagine è stata travolta da gravi vicende giudiziarie. Dopo il successo sportivo, l’atleta è stato condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso, avendo coinvolto il figlio di un boss per il recupero di un credito legato a una discoteca.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le Iene stasera con Lucia Ocone e Frankie hi-nrg mc. Tra i servizi, la parabola di Fabrizio Miccoli

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